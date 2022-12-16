В Татарстане продолжает расти заболеваемость коронавирусом

В Татарстане уже третий день подряд растет заболеваемость коронавирусом. Подтверждено 108 случаев заражения Covid-19 по сравнению с 103 заболевшими накануне, это следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 20 заболевшим, тогда как за предшествующий день в больницы были доставлены 27 пациентов. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 191 956 татарстанцев.

В общей сложности удалось выздороветь 188 866 жителям республики, в том числе 94 — за последние сутки (за день до этого стало известно о 82 излечившихся больных).

Как сообщал ранее «Татар-информ», на совещании в Доме Правительства РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о росте вирусных инфекций и призвал усилить работу фильтров.

При этом общее число официально зарегистрированных в республике смертей от Covid-19 по-прежнему равняется 2008. Последний раз о летальном исходе сообщалось 14 декабря.

Необходимо отметить, что Росстат еще в октябре этого года перестал публиковать свои данные о смертях от SARS-CoV-2. В большинстве случаев они отличались от региональных в большую сторону.

В целом по России число инфицированных коронавирусом за день увеличилось на 8451 человека (максимальный показатель с 23 октября, когда стало известно о 8672 заболевших). Поправились 7393 пациента. Госпитализированы с Covid-19 1400 заболевших. Зарегистрированы как скончавшиеся от этой болезни 59 человек.