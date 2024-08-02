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В Татарстане вновь стал дороже бензин АИ-98
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Фото: © «Татар-информ»
В Татарстане с 22 по 29 июля 2024-го вновь выросло в цене топливо.
Согласно статистике Татарстанстата, сильнее всего подорожал бензин марки АИ-98 и выше — на 80 копеек или до 72,21 рубля за литр.
Чуть меньше вырос в цене бензин марки АИ-95. По состоянию на 29-е число он стоит 54,63 рубля (+7 копеек).
Остальные виды топлива подорожали всего на 1 копейку. Так, АИ-92 вырос до 50,38 рубля за литр, а дизельное топливо – до 61,16 рубля за литр.
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