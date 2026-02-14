news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 14 февраля 2026 10:38

В Татарстане приступили к капремонту 80 многоквартирных домов

Читайте нас в
Телеграм
В Татарстане приступили к капремонту 80 многоквартирных домов
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане приступили к капитальному ремонту 80 многоквартирных жилых домов из 706, включенных в программу этого года. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на традиционном совещании в Доме Правительства региона.

Провел совещание в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципалитетами республики Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Всего в текущем году предполагается привести в порядок 706 многоквартирных домов общей площадью около 4 млн кв. метров, расположенных в 42 муниципальных образованиях РТ.

Объем финансирования программы капремонта составляет 9 млрд 65 млн рублей. Ею, в частности, предусмотрена замена 99 лифтов в 44 домах шести муниципалитетов, заметил Айзатуллин.

Фонд ЖКХ РТ проводит электронные аукционы по определению подрядных организаций. Выбраны подрядчики для 293 многоквартирных домов, торги объявлены по 52 домам.

Работы по обновлению 80 домов начались в пяти муниципальных образованиях. По остальным 213 домам, для которых определены подрядные организации, ведутся подготовительные работы, уточнил докладчик.

читайте также
Капремонт 163 домов и восстановление ЖК «Лазурные небеса»: коммунальные планы Казани
Капремонт 163 домов и восстановление ЖК «Лазурные небеса»: коммунальные планы Казани
В Татарстане планируют в 2026 году потратить на обновление 706 домов 9 млрд рублей
В Татарстане планируют в 2026 году потратить на обновление 706 домов 9 млрд рублей
В Татарстане планируют обновить 706 многоквартирных домов в следующем году
В Татарстане планируют обновить 706 многоквартирных домов в следующем году
#капремонт многоквартирных домов #Марат Айзатуллин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов встретился с первым заместителем председателя правления Сбербанка

Рустам Минниханов встретился с первым заместителем председателя правления Сбербанка

13 февраля 2026
В Москве у памятника Мусе Джалилю прошла акция к 120-летию со дня рождения поэта

В Москве у памятника Мусе Джалилю прошла акция к 120-летию со дня рождения поэта

13 февраля 2026