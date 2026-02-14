В Татарстане приступили к капремонту 80 многоквартирных домов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане приступили к капитальному ремонту 80 многоквартирных жилых домов из 706, включенных в программу этого года. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на традиционном совещании в Доме Правительства региона.

Провел совещание в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципалитетами республики Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Всего в текущем году предполагается привести в порядок 706 многоквартирных домов общей площадью около 4 млн кв. метров, расположенных в 42 муниципальных образованиях РТ.

Объем финансирования программы капремонта составляет 9 млрд 65 млн рублей. Ею, в частности, предусмотрена замена 99 лифтов в 44 домах шести муниципалитетов, заметил Айзатуллин.

Фонд ЖКХ РТ проводит электронные аукционы по определению подрядных организаций. Выбраны подрядчики для 293 многоквартирных домов, торги объявлены по 52 домам.

Работы по обновлению 80 домов начались в пяти муниципальных образованиях. По остальным 213 домам, для которых определены подрядные организации, ведутся подготовительные работы, уточнил докладчик.