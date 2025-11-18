В Татарстане планируют в 2026 году потратить на обновление 706 домов 9 млрд рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В будущем, 2026 году в Татарстане планируют капитально отремонтировать 706 многоквартирных жилых домов общей площадью 3,8 млн кв. метров, потратив на это более 9,06 млрд рублей.

Соответствующее постановление Кабинета министров республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Ранее документ проходил антикоррупционную экспертизу.

В результате воплощения в жизнь краткосрочного плана по реализации программы капремонта должны улучшиться условия проживания свыше 144,8 тыс. жителей Татарстана.

В 2027 году предполагается обновить 690 многоквартирных домов общей площадью 3,7 млн кв. метров с почти 134,1 тыс. жителей. Вместе с тем проектную документацию пока планируется разработать на капремонт в 2027-м только 644 домов. Совокупные затраты оцениваются более чем в 8,11 млрд рублей.

На 2028 год намечен капремонт 721 многоквартирного дома общей площадью 4,0 млн кв. метров с примерно 138 тыс. жителей. Впрочем, разработка проектной документации пока запланирована лишь для 649 домов. Затраты должны превысить 8,46 млрд рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане на начало ноября программа капремонта многоквартирных домов выполнена на 97%.