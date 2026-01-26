Капремонт 163 домов и восстановление ЖК «Лазурные небеса»: коммунальные планы Казани
«Лазурные небеса» в Казани восстановят за полмиллиарда рублей
Капитальный ремонт многоквартирных домов и ситуация с водоснабжением в Казани стали сегодня центральными темами обсуждения на деловом понедельнике в мэрии города. Какую сумму выделили на обновление жилых домов и как изменилась аварийность водопроводов в этом году – в материале «Татар-информа».
На ремонт многоквартирных домов в Казани направят почти 3 млрд рублей
В Казани в 2026 году капитально отремонтируют 163 многоквартирных дома на общую сумму почти 3 млрд рублей, рассказал заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин на совещании в мэрии.
По его словам, по 45 домам уже заключены контракты с подрядчиком и начаты ремонтные работы.
Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что районные администрации, подрядные организации и управляющие компании в Казани научились качественно выполнять ремонтные работы.
«Нужно поторопиться, но без потери качества, несмотря на то что год только стартовал. Опыт показывает, что время проходит быстро», – добавил Метшин.
Гиниятуллин также сообщил, что планируется заменить 5 лифтов, при том что в прошлом году установили более 450 новых лифтов. Он пояснил, что программу за два года фактически выполнили в 2025 году. «Поэтому в этом году – небольшая передышка», – подчеркнул Гиниятуллин.
Стоимость ремонта высотки в Казани после атаки БПЛА – 495 млн рублей
На ремонт фасада жилого комплекса «Лазурные небеса» в Казани направят 495 млн рублей. Об этом сообщил начальник Управления капитального строительства и реконструкции города Марат Самигулин.
«Стоимость замены поврежденного БПЛА фасада – 495 млн рублей. Сложности заключаются в необходимости демонтажа фасада, являющегося внешней стеной жилых квартир», – заявил Самигулин.
Работы планируется провести так, чтобы владельцам не пришлось выносить имущество из квартир.
Напомним, что 21 декабря 2024 года украинские беспилотники атаковали жилые дома в Татарстане. Под удар попали жилые комплексы «Лазурные небеса», «Манхэттен», а также дом на улице Клары Цеткин. Еще один БПЛА упал во дворе дома по улице Красной Позиции, 5.
Раис Татарстана Рустам Минниханов распорядился восстановить «Лазурные небеса». Однако материалы нужно привезти из-за рубежа, поэтому здание пока не отремонтировали.
В Казани в 2026 году произошла 61 авария на сетях водоснабжения
Генеральный директор МУП «Водоканал» Казани Рустам Абдулхаков в свою очередь рассказал о состоянии сетей водоснабжения и водоотведения в городе. По его словам, с 1 по 23 января 2026 года в Казани на сетях водоснабжения произошла 61 авария.
«Это соответствует средним цифрам аварийности за аналогичный период прошлых годов», – отметил Абдулхаков, добавив, что на сетях водоотведения количество аварий сократилось.
Он подчеркнул, что в половине случаев устранить аварии удалось без отключения водоснабжения, а в тех случаях, когда воду все-таки отключали, срок не превышал нормативных требований.
Абдулхаков также остановился на крупных авариях, которые произошли в Казани с начала года. Первая крупная авария была зафиксирована на улице Четаева, 14 – здесь произошел прорыв водопровода 1990 года постройки. Директор «Водоканала» отметил, что эту аварию не удалось оперативно устранить из-за припаркованных автомобилей.
Еще одна крупная авария произошла 19 января на проспекте Победы. В этот раз произошел прорыв водопровода 1976 года постройки. На время работ воду отключили в 12 домах и 2 административных зданиях.
Ильсур Метшин подчеркнул, что даже небольшое снижение аварийных ситуаций, несмотря на то что сети далеки от идеальных, – это хороший результат. «Водопроводы 1976 года, им ровно 50 лет», – подчеркнул мэр.
В то же время он заметил, что действуют федеральная и республиканская программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Напомним, совокупно в рамках двух программ в 2025 году по всему Татарстану модернизировали и реконструировали 168 объектов во всех 45 муниципалитетах. Затраты составили около 12,6 млрд рублей.