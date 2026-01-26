Капремонт 163 домов и восстановление ЖК «Лазурные небеса»: коммунальные планы Казани

Капитальный ремонт многоквартирных домов и ситуация с водоснабжением в Казани стали сегодня центральными темами обсуждения на деловом понедельнике в мэрии города. Какую сумму выделили на обновление жилых домов и как изменилась аварийность водопроводов в этом году – в материале «Татар-информа».





В Казани в 2026 году капитально отремонтируют 163 многоквартирных дома

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На ремонт многоквартирных домов в Казани направят почти 3 млрд рублей

В Казани в 2026 году капитально отремонтируют 163 многоквартирных дома на общую сумму почти 3 млрд рублей, рассказал заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин на совещании в мэрии.

По его словам, по 45 домам уже заключены контракты с подрядчиком и начаты ремонтные работы.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что районные администрации, подрядные организации и управляющие компании в Казани научились качественно выполнять ремонтные работы.

«Нужно поторопиться, но без потери качества, несмотря на то что год только стартовал. Опыт показывает, что время проходит быстро», – добавил Метшин.

Искандер Гиниятуллин сообщил, что в прошлом году установили более 450 новых лифтов Фото: kzn.ru

Гиниятуллин также сообщил, что планируется заменить 5 лифтов, при том что в прошлом году установили более 450 новых лифтов. Он пояснил, что программу за два года фактически выполнили в 2025 году. «Поэтому в этом году – небольшая передышка», – подчеркнул Гиниятуллин.

Стоимость ремонта высотки в Казани после атаки БПЛА – 495 млн рублей

На ремонт фасада жилого комплекса «Лазурные небеса» в Казани направят 495 млн рублей. Об этом сообщил начальник Управления капитального строительства и реконструкции города Марат Самигулин.

На ремонт фасада жилого комплекса «Лазурные небеса» в Казани направят 495 млн рублей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Стоимость замены поврежденного БПЛА фасада – 495 млн рублей. Сложности заключаются в необходимости демонтажа фасада, являющегося внешней стеной жилых квартир», – заявил Самигулин.

Работы планируется провести так, чтобы владельцам не пришлось выносить имущество из квартир.

Напомним, что 21 декабря 2024 года украинские беспилотники атаковали жилые дома в Татарстане. Под удар попали жилые комплексы «Лазурные небеса», «Манхэттен», а также дом на улице Клары Цеткин. Еще один БПЛА упал во дворе дома по улице Красной Позиции, 5.

Марат Самигулин: «Сложности заключаются в необходимости демонтажа фасада, являющегося внешней стеной жилых квартир» Фото: kzn.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов распорядился восстановить «Лазурные небеса». Однако материалы нужно привезти из-за рубежа, поэтому здание пока не отремонтировали.

В Казани в 2026 году произошла 61 авария на сетях водоснабжения

Генеральный директор МУП «Водоканал» Казани Рустам Абдулхаков в свою очередь рассказал о состоянии сетей водоснабжения и водоотведения в городе. По его словам, с 1 по 23 января 2026 года в Казани на сетях водоснабжения произошла 61 авария.

«Это соответствует средним цифрам аварийности за аналогичный период прошлых годов», – отметил Абдулхаков, добавив, что на сетях водоотведения количество аварий сократилось.

В 2025 году по всему Татарстану модернизировали и реконструировали 168 объектов во всех 45 муниципалитетах Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Он подчеркнул, что в половине случаев устранить аварии удалось без отключения водоснабжения, а в тех случаях, когда воду все-таки отключали, срок не превышал нормативных требований.

Абдулхаков также остановился на крупных авариях, которые произошли в Казани с начала года. Первая крупная авария была зафиксирована на улице Четаева, 14 – здесь произошел прорыв водопровода 1990 года постройки. Директор «Водоканала» отметил, что эту аварию не удалось оперативно устранить из-за припаркованных автомобилей.

Рустам Абдулхаков подчеркнул, что в половине случаев устранить аварии удалось без отключения водоснабжения Фото: kzn.ru

Еще одна крупная авария произошла 19 января на проспекте Победы. В этот раз произошел прорыв водопровода 1976 года постройки. На время работ воду отключили в 12 домах и 2 административных зданиях.

Ильсур Метшин подчеркнул, что даже небольшое снижение аварийных ситуаций, несмотря на то что сети далеки от идеальных, – это хороший результат. «Водопроводы 1976 года, им ровно 50 лет», – подчеркнул мэр.

В то же время он заметил, что действуют федеральная и республиканская программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Напомним, совокупно в рамках двух программ в 2025 году по всему Татарстану модернизировали и реконструировали 168 объектов во всех 45 муниципалитетах. Затраты составили около 12,6 млрд рублей.