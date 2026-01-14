news_header_top
Руc Тат
Общество 14 января 2026 06:00

В Татарстане прекратятся осадки и начнется похолодание

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 14 января, в Татарстане начнется понижение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. После ночного снега (а местами и метелей) в дневные часы существенных осадков не ожидается.

Восточный и юго-восточный ветер силой от 5 до 10 м/с кое-где будет усиливаться порывами до 14 м/с (в Казани – до 13 м/с). На дорогах сохранится гололедица.

После -7, -12 (а на востоке при прояснениях – и -15) градусов в темное время суток днем воздух в регионе прогреется лишь до -5, -10 градусов (в столице РТ – до -5, -7 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане прогнозируется похолодание до -28 градусов.

#прогноз погоды #прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт #похолодание
