Температура опустится ниже -20 градусов к концу недели в Татарстане

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Неустойчивая зимняя погода со снегом и метелями сохранится в Татарстане в ближайшие дни. После этого регион перейдет под влияние антициклона, который принесет существенное похолодание и ночные морозы до –20 градусов и ниже. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В минувшие выходные Татарстан находился на периферии западного циклона. При прохождении его атмосферных фронтов в республике прошел снег, а в западных районах он местами сопровождался моросью и гололедными явлениями.

Сегодня, 12 января, через территорию республики проходит атмосферный фронт очередного циклона. На большей части региона идет снег, местами он усиливается, в отдельных районах наблюдается метель. Днем температура воздуха составила от –3 до –9 градусов.

13 января синоптическая обстановка существенно не изменится. Республика останется в зоне влияния атмосферного фронта: ожидается небольшой и умеренный снег, утром и днем возможна слабая метель. Температура воздуха ночью составит –4…–9 градусов, днем – от –1 до –6.

14 января ночью в большинстве районов также пройдет снег, местами с метелью. Днем по мере роста атмосферного давления осадки сохранятся лишь на крайнем юго-западе Татарстана. Ночью и утром температура понизится до –7…–12 градусов, на востоке при прояснениях – до –15. Днем столбики термометров покажут –5…–10 градусов.

15 января республика окажется на периферии сибирского антициклона. На большей части территории осадки не ожидаются, однако на юго-западе из-за близости атмосферного фронта ночью еще возможен небольшой снег. Температурный фон продолжит понижаться: ночью ожидается –10…–15 градусов, на востоке при прояснениях – до –18, днем – не выше –8…–13 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, в пятницу, 16 января, и субботу, 17 января, в регионе установится морозная антициклональная погода. Осадки маловероятны, днем температура воздуха составит –10…–16 градусов, ночью она понизится до –20 градусов и ниже.