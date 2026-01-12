В Татарстане ожидается похолодание до -28 градусов – синоптик

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане на днях ожидается резкое похолодание. Соответствующий прогноз «Татар-информу» озвучил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Небольшой и умеренный снег, который ожидается в первой половине недели, закончится, начнется интенсивный рост атмосферного давления. И это приведёт к усилению морозов», – сообщил он.

По его прогнозу, в понедельник и вторник температура в РТ будет держаться на уровне -8…-13 градусов, но уже со среды начнется ее постепенное понижение. Обильных осадков в этот период не ожидается.

«К концу недели морозы значительно усилятся. Дневная температура приблизится к отметке -20 градусов, а в ночные часы местами может опуститься до -25…-28 градусов», – предупредил Шувалов.