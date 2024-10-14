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Экономика 14 октября 2024 16:56

В Татарстане появятся два новых мусороперерабатывающих комплекса

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Новые мусороперерабатывающие комплексы появятся на территории Письмянского сельского поселения в Лениногорском районе Татарстана и на территории Князевского сельского поселения в Тукаевском районе. Проекты комплексов были одобрены сегодня на заседании Инвестиционного совета РТ под председательством Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Планируется, что комплексы будут поставлять вторсырье для организаций, осуществляющих их переработку. Речь идет о макулатуре, пластике, стекле, черных и цветных металлах. Инвестиции в каждый из них составят по 3,6 млрд рублей.

Ранее «Татар-информ» рассказывал про эти проекты в статье 20 млрд на мусор: зачем Татарстану понадобились московские деньги на борьбу с отходами. Такие же комплексы будут построены в Верхнеуслонском и Пестречинском районах. В последнем будет создан еще и полигон для хранения отходов, рассчитанный на 500 тыс. тонн.

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#инвестиционный совет рт #Татарстан #мусор
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