20 млрд на мусор: зачем Татарстану понадобились московские деньги на борьбу с отходами

Четыре новых комплекса по переработке ТКО и мусоросортировочную станцию доверят «Региональному экологическому оператору»

Фото: © «Татар-информ»

На проектирование комплексов выделили полмиллиарда

Сразу четыре новых комплекса по переработке отходов (КПО) и мусоросортировочную станцию построят в Татарстане, информацию о них можно найти на сайте госзакупок.

В Верхнеуслонском районе мощность комплекса в части сортировки составит 150 тыс. тонн в год, компостирования — 120 тыс. тонн в год, хранения отходов — 300 тыс. тонн.

В Лениногорском, Тукаевском и Пестречинском районах мощности будут практически одинаковые: в части сортировки – 250 тыс. тонн в год, компостирования – 120 тыс. тонн в год, хранения – 300 тыс. тонн. Исключение составит объект в Пестречинском районе, где полигон для хранения будет рассчитан на 500 тыс. тонн.

В Зеленодольском районе будет построена мусоросортировочная станция рядом с поселком Осиново. Общий объем входящего потока ТКО – 250 тыс. тонн в год с возможностью увеличения производительности в сезон максимального образования отходов на 15%.

На проектирование комплексов выделено около 500 млн рублей. По результатам торгов стоимость существенно снизилась, однако сведений о том, с кем заключен договор на разработку документации, пока нет.

Гендиректором «Регионального экологического оператора» назначен Ильнар Мингазов (справа) Фото: пресс-служба «Оренбург Водоканал»

В Татарстане появился «Региональный экологический оператор»

Заказчик проектов – «Региональный экологический оператор». Согласно информации Федеральной налоговой службы, это новая компания, зарегистрированная в сентябре прошлого года, с уставным капиталом 30 млн рублей.

Учредителем выступает ГУП «Татлизинг». Гендиректором «РЭО» назначен Ильнар Мингазов, который с 2018 года возглавляло АО «Альметьевск-Водоканал».

«Мы пока в рамках подготовки инвестиционного проекта заключаем договора на проектирование, чтобы оценить саму стройку. Планируем построить эти объекты и эксплуатировать их», — рассказал «Татар-информу» замдиректора предприятия по строительству Алмаз Зиятдинов.

Почему новые объекты появятся именно в Верхнеуслонском, Лениногорском, Тукаевском, Пестречинском и Зеленодольском районах? «Выбраны оптимальные земельные участки с учетом образования отходов и транспортной доступности», — сообщили «Татар-информу» в Минстрое республики.

«Решение принято на основании потока, то есть обусловлено потребностями тех или иных зон», — уточнил Алмаз Зиятдинов.

На выходе будет получаться порядка 10-20% вторичных ресурсов из всего объема мусора, который будет попадать в комплексы.

Жители республики генерируют около 1,3 млн тонн мусора в год Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Проект в Татарстане станет крупнейшим в России

На федеральном уровне есть компания со схожим названием – «Российский экологический оператор», которая была создана по указу Президента РФ в 2019 году. Ее цель – формирование системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Именно эта компания в конце 2022 года сообщила, что в республике планируется реализовать крупнейший в России проект в сфере ТКО.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев приезжал на встречу к руководителю республики Рустаму Минниханову, на которой обсудили создание перспективных объектов обращения с отходами на территории субъекта. Тогда и запланировали создание комплексных объектов в сфере обращения с ТКО.

Договоренности Буцаев и Минниханов скрепили летом прошлого года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) документом. Он предполагает создание новых объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Татарстане на основе концессионных соглашений. Это особый вид договоров для реализации частно-государственного партнерства при строительстве или реконструкции особо важных объектов.

В сентябре прошлого года Буцаев вновь приезжал в Татарстан и встречался с Миннихановым, но подробностей не последовало.

Гендиректор «Российского экололгического оператора» Денис Буцаев приезжал на встречу к Рустаму Минниханову, на которой обсудили создание перспективных объектов обращения с отходами на территории РТ Фото: tatarstan.ru

Комплексы планируется построить в 2025 году

В «Российском экологическом операторе» агентству «Татар-информ» пояснили, что на уровне Правительства Республики Татарстан утвержден план мероприятий (дорожная карта) по созданию трех комплексных объектов совокупной мощностью входящего потока ТКО 1,8 млн тонн в год с общим объемом инвестиций более 20 млрд рублей.

«В соответствии с мероприятиями, предусмотренными Правительством Республики Татарстан в дорожной карте, ввод в эксплуатацию объектов обращения с ТКО запланирован в IV квартале 2025 года», – сообщили в компании.

При этом уточнили, что окончательная стоимость проектов будет определена после разработки проектно-сметной документации и получения заключений органов государственной экспертизы по достоверности определения сметной стоимости строительства.

В материалах компании говорится, что при реализации инвестпроектов в форме концессионного соглашения РЭО сможет предоставить финансирование в размере до 95% от общего объема необходимых средств.

В 2025 году в Татарстане заработает мощная система по переработке отходов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Завод термической утилизации в Казани пройдет повторную экспертизу

Очевидно, что в 2025 году в Татарстане заработает мощная система по переработке отходов. Достаточно ли ее будет, чтобы решить проблему с отходами?

В Министерстве строительства Татарстана «Татар-информу» отметили, что в 2022 году в республике было сгенерировано около 1,3 млн тонн отходов. На вопрос, хватит ли новой системы для того, чтобы закрыть потребности республики, в ведомстве отметили: «С учетом объекта энергетической утилизации мощностей объектов будет достаточно». Очевидно, имеется в виду также ввод в эксплуатацию мусоросжигающего завода.

Завершить строительство завода по термической утилизации отходов в Зеленодольском районе Татарстана планируется тоже в 2025 году. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин в конце прошлого года.

В пресс-службе компании «АГК-2» (оператор проекта, входит в группу компаний «РТ-Инвест») сказали, что сейчас для реализации проекта в Зеленодольском районе ведутся активные переговоры с потенциальными новыми технологическими партнерами.

«Рассматривается предложение производителей оборудования из Китая, которое соответствует ранее выбранным экологическим и техническим параметрам. Все технологические детали проекта будут предоставлены для рассмотрения в Правительство РФ в ближайшее время», – отметил представитель компании.

В настоящее время на строительной площадке завершены монолитные работы и монтаж металлоконструкций главного корпуса. Полностью готовы фундаменты конструкций каркаса главного корпуса, фундаменты основного оборудования.

«В мае 2020 года было получено разрешение на строительство завода. Ранее проект получил положительное заключение Главной экологической экспертизы. Помимо обязательных государственных и общественных экспертиз проект завода в Казани также прошел две независимые международные экспертизы. После выбора нового технологического партнера будут проведены повторные государственные и общественные экспертизы проектной документации», – заметили на предприятии.

В ПЖКХ отметили, что компания самостоятельно ведет проектирование и строительство полигонов ТКО, например «Восточный», который будет введен в эксплуатацию в 1 квартале Фото: kzn.ru

Кто будет строить перерабатывающие комплексы

На этот вопрос пока что нет ответа, сказали в пресс-службе РЭО. На настоящий момент заявок от инвесторов на оказание мер поддержки инвестиционным проектам по созданию объектов обращения с ТКО на территории Республики Татарстан в ППК «РЭО» не поступало.

«Есть вероятность, что это будут местные компании. В любом случае объекты реализуются на основе концессий, а значит, будут подконтрольны региональному правительству», – заявили в РЭО.

В ПЖКХ «Татар-информу» отметили, что компания самостоятельно ведет проектирование и строительство межмуниципальных полигонов ТКО и комплексов по сортировке отходов в рамках своей инвестиционной программы.

«В настоящее время региональный оператор УК “ПЖКХ” заканчивает строительство полигона ТКО “Восточный”, который будет введен в эксплуатацию в первом квартале 2024 года. Также закачивается проектирование межмуниципального полигона ТКО в Алексеевском районе, решаются вопросы по выделению земельных участков для строительства межмуниципальных полигонов ТКО в Арском и Верхнеуслонском районах. Все эти объекты строятся за счет собственных средств УК “ПЖКХ” в рамках инвестиционной программы», – уточнили на предприятии.

Другой региональный оператор – компания «Гринта» отказалась от комментариев.

В Минстрое РТ пояснили, что отвечать за строительство будущих объектов размещения отходов будет РЭО, а ПЖКХ и «Гринта» будут встроены в цепочку обращения с ТКО Фото: kzn.ru

В Минстрое Татарстана пояснили, что отвечать за строительство будущих объектов размещения отходов, компостирования и сортировки будет созданная в Казани компания – «Региональный экологический оператор».

При этом местные региональные операторы – ПЖКХ и «Гринта» – будут встроены в цепочку обращения с твердыми коммунальными отходами.

В РЭО отмечают, что реализация инвестиционных проектов по созданию объектов обращения с ТКО позволит Татарстану достичь целевых показателей Федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».

А это снижение захоронения отходов на полигонах до 50% и сортировка 100% ТКО на территории региона.

Фото на анонсе: © «Татар-информ»