В Татарстане появится первая концертная зона на набережной Камы — эскизы

В Менделеевске приступили к новому этапу благоустройства береговой зоны у Камы. Летом на территории набережной в Тихих Горах начнётся строительство концертно-смотровой площадки.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, это еще один проект совместного развития городской среды администрации Менделеевского района и градообразующего предприятия «Аммоний». Стоимость проекта оценивается в 300 млн рублей.

Планируется, что работы завершатся в 2025 году, они пройдут в два этапа.

«У нас длинная живописная береговая линия Камы. И сама природа подсказала, каким именно должно быть благоустройство этой территории. Мы надеемся уже в этом году провести наш Международный фестиваль „Пастернаковские чтения“ на новой площадке», — прокомментировал глава района Радмир Беляев.

Проект предполагает возведение смотровой площадки с перголой, амфитеатра на 500 мест и административно-бытового корпуса. На территории расположится сцена с шатром и гримерныии. Предусмотрена и парковка.

Напомним, 2024 год в Менделеевске проходит под знаком Года комфортной городской среды. Будет реализован еще один этап строительства велодорожек — они будут закольцованы и подведены к парку Ушковские острова.