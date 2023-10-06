В ноябре в Менделеевске завершат второй этап велодорожек

До 10 ноября в Менделеевске планируют завершить второй этап строительства велодорожек. Их протяженность составит более 4 км. Об этом стало известно во время объезда строительных площадок главой района Радмиром Беляевым.

«Это уже второй этап обустройства велодорожек, который мы начали в прошлом году вместе с нашим стратегическим партнером — химическим комплексом „Аммоний“. Мы увидели, как оказался востребован проект: вечерами здесь гуляют семьи с детьми, катаются велосипедисты», — отметил он.

После осмотра велодорожек поручено провести озеление, скосить траву, установить малые архитектурные формы, посадить деревья и провести субботники вдоль новых дорожек. Велодорожки строят в комплексе с пешеходными зонами, освещением, скамейками.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе, сейчас решается вопрос о третьем этапе благоустройства дорожек.

Также в городе продолжается работа по установке освещения: 114 опор уже есть, появятся еще 70. Освещение устанавливается и на будущем пляже, где оборудованы места отдыха и спортивные площадки.

Ранее в Менделеевске впервые показали, какой будет будущая татарская гимназия.