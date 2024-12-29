В Татарстане похолодает и опять опустится туман

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Сегодня, 29 декабря, в Татарстане произойдет понижение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным c прояснениями. Местами по региону, но не в Казани, днем будет идти слабый снег. Утром кое-где сохранится опустившийся ночью туман.

Будет дуть западный и северо-западный ветер, его сила составит от 5 до 10 м/с. На дорогах образуется гололедица.

Температура воздуха по Татарстану в светлое время суток составит от -3 до -8 градусов (в столице РТ — от -4 до -6 градусов).

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