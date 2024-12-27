Татарстанцам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

В последние дни декабря и в начале 2025 года в Татарстане неустойчивая погода. В новогоднюю ночь ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, а в начале января – аномальное тепло. Погода будет неустойчивой, предупредили в Гидрометцентре РТ.

На выходных, 28 и 29 декабря, республика расположится на периферии антициклона. В ночь на субботу возможны небольшой снег и мокрый снег, однако затем осадки прекратятся. Ночью и днем 28 декабря столбики термометров покажут от −4 до 0 градусов, 29 декабря ночью и утром от −11 до −6, днем — от −9 до −4 градусов. Синоптики прогнозируют гололедицу, местами сильную.

Новая неделя вновь принесет небольшой снег. Ночью и утром 30 декабря температуры воздуха составят от −13 до −8 градусов, а днем повысятся до −8 — −3.

31 декабря на регион окажет влияние атмосферный фронт. Пройдут снег и мокрый снег, возможны метели и сильный ветер. Местами ожидается гололед. Ночью прогнозируется от −8 до −3 градусов, а днем возможно потепление до −2 — +1 градусов.

Предварительно, 1 января погода будет теплой. Местами пройдут снег и мокрый снег. Ночью столбики термометров будут держаться в пределах −7 — −2 градусов, а днем поднимутся до −3 — +1. По данным синоптика, это на 6-8 градусов выше многолетних значений. На дорогах будет скользко.