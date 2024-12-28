news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 28 декабря 2024 06:30

В Татарстане ожидаются небольшой снег и туман

Скопировать ссылку
В Татарстане ожидаются небольшой снег и туман
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В субботу, 28 декабря, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью пройдут небольшие снег и мокрый снег, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Днем существенных осадков не ожидается, местами возможен туман. Также синоптики сообщают о западном, северо-западном ветре до 11 м/с, гололедице, в том числе сильной, на дорогах.

Температуры воздуха ночью и днем будут держаться в пределах −4-0 градусов.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, какая погода ожидает татарстанцев в новогоднюю ночь.

#прогноз погоды #туман #снег
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100