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В Татарстане ожидаются небольшой снег и туман
В субботу, 28 декабря, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью пройдут небольшие снег и мокрый снег, сообщили в Гидрометцентре РТ.
Днем существенных осадков не ожидается, местами возможен туман. Также синоптики сообщают о западном, северо-западном ветре до 11 м/с, гололедице, в том числе сильной, на дорогах.
Температуры воздуха ночью и днем будут держаться в пределах −4-0 градусов.
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