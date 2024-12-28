В Татарстане ожидаются небольшой снег и туман

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В субботу, 28 декабря, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью пройдут небольшие снег и мокрый снег, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Днем существенных осадков не ожидается, местами возможен туман. Также синоптики сообщают о западном, северо-западном ветре до 11 м/с, гололедице, в том числе сильной, на дорогах.

Температуры воздуха ночью и днем будут держаться в пределах −4-0 градусов.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, какая погода ожидает татарстанцев в новогоднюю ночь.