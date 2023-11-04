В Татарстане похолодает и опустится туман

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 4 ноября, в Татарстане произойдет понижение температурного фона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность, существенные осадки маловероятны. В утренние часы в отдельных районах, включая Казань, ожидается туман.

Северный и северо-западный ветер силой от 4 до 9 м/с со временем поменяет направление на южное, отмечают синоптики.

В светлое время суток воздух в регионе прогреется до 1–6 градусов тепла (в столице РТ — от +2 до +4 градусов).

Ранее метеорологи пообещали татарстанцам достаточно теплые выходные. Снежный покров должен образоваться в Татарстане лишь к концу ноября.