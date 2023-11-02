Татарстанцам пообещали теплые выходные

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В конце этой и начале следующей недели в Татарстане ожидается теплая погода, в некоторые дни прогнозируются дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Так, завтра с проходом антициклона в большинстве районов республики пройдут дожди, ночью и утром возможен туман. Местами ожидаются усиления ветра до 15 м/с. Температуры воздуха составят от 4 до 9 градусов выше нуля как днем, так и ночью.

4, 5 и 6 ноября погода практически не будет меняться. Из-за влияния антициклона вероятность осадков будет низкой. В субботу и воскресенье ожидается от −5 до 0 градусов ночью, а днем — от +2 до +8. В понедельник произойдет небольшое потепление: от 0 до 3 градусов в темное время суток и от 5 до 10 градусов днем.

Предварительно, во вторник, 7 ноября, в Татарстан вернутся дожди, а столбики термометров еще немного поднимутся: от 1 до 6 градусов ночью и от 5 до 10 днем.