Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстанцам пообещали теплые выходные
В конце этой и начале следующей недели в Татарстане ожидается теплая погода, в некоторые дни прогнозируются дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Так, завтра с проходом антициклона в большинстве районов республики пройдут дожди, ночью и утром возможен туман. Местами ожидаются усиления ветра до 15 м/с. Температуры воздуха составят от 4 до 9 градусов выше нуля как днем, так и ночью.
4, 5 и 6 ноября погода практически не будет меняться. Из-за влияния антициклона вероятность осадков будет низкой. В субботу и воскресенье ожидается от −5 до 0 градусов ночью, а днем — от +2 до +8. В понедельник произойдет небольшое потепление: от 0 до 3 градусов в темное время суток и от 5 до 10 градусов днем.
Предварительно, во вторник, 7 ноября, в Татарстан вернутся дожди, а столбики термометров еще немного поднимутся: от 1 до 6 градусов ночью и от 5 до 10 днем.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»