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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане похолодает до 18 градусов мороза, вероятен небольшой снег
Завтра, 16 февраля, в Татарстане ожидается понижение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой останется облачным, ночью и утром — с прояснениями. По всему региону, включая Казань, будет идти небольшой снег.
Прогнозируется слабый до умеренного северо-восточный и восточный ветер. На дорогах образуется гололедица, отмечают синоптики.
Температура воздуха в ночные часы составит от 8 до 13 градусов мороза, при прояснениях — до -18 градусов (в столице РТ — от -9 до -11 градусов). Днем воздух прогреется до 3–8 градусов ниже нуля (в Казани — до -4, -6).
Как ранее сообщал «Татар-информ», по прогнозу республиканских метеорологов к концу недели в Татарстане вероятно некоторое похолодание.
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