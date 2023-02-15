В Татарстане похолодает до 18 градусов мороза, вероятен небольшой снег

Завтра, 16 февраля, в Татарстане ожидается понижение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным, ночью и утром — с прояснениями. По всему региону, включая Казань, будет идти небольшой снег.

Прогнозируется слабый до умеренного северо-восточный и восточный ветер. На дорогах образуется гололедица, отмечают синоптики.

Температура воздуха в ночные часы составит от 8 до 13 градусов мороза, при прояснениях — до -18 градусов (в столице РТ — от -9 до -11 градусов). Днем воздух прогреется до 3–8 градусов ниже нуля (в Казани — до -4, -6).

Как ранее сообщал «Татар-информ», по прогнозу республиканских метеорологов к концу недели в Татарстане вероятно некоторое похолодание.