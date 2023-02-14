Небольшой снег и до −13 градусов ожидаются в Татарстане в среду

Завтра, 15 февраля, на территории Татарстана ожидается облачная погода, днем — с прояснениями. Прогнозируются умеренный ветер, небольшой снег и гололедица, сообщает Гидрометцентр РТ.

В ночные часы температуры воздуха составят от −8 до −13 градусов. Днем ожидается от 5 до 10 градусов ниже нуля.