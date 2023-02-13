К концу недели в Татарстане вновь похолодает до 20 градусов мороза

На этой неделе в Татарстане ожидается постепенное понижение температурного фона, в первую очередь — ночных температур. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

В ближайшие трое суток республика останется «под влиянием периферии перемещающегося по южным широтам циклона». Характер погоды существенно не изменится. Временами будут идти небольшой снег, возможны слабые метели, отмечают синоптики.

В среду, 15 февраля, по региону ожидается от 7 до 12 градусов мороза ночью и от -4 до -9 градусов днем. В четверг, 16-го числа, прогнозируется от -9 до -14 градусов в ночные часы и от 2 до 7 градусов ниже нуля — в дневные.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и субботу, 17 и 18 февраля, Татарстан окажется в зоне влияния антициклона. Несмотря на это, местами возможен небольшой снег.

В светлое время суток температура воздуха составит от -5 до -10 градусов, в ночь на 17-е число — от -9 до -14 градусов, в ночь на 18-е во время прояснений — от 15 до 20 градусов мороза.