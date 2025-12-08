В Татарстане похолодает до -11 градусов, существенные осадки прекратятся

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодня, 8 декабря, в Татарстане ожидается изменение погодных условий, в том числе понижение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным, но днем возможны прояснения. Утром в регионе продолжат идти осадки в виде небольшого, а местами умеренного мокрого снега и дождя, переходящего в снег. Днем без существенных осадков.

Северо-западный ветер силой от 6 до 11 м/с сменит направление на северо-восточное. На дорогах образуется гололедица, кое-где, включая Казань, сильная.

В светлое время суток температура воздуха в Татарстане составит от -3 до -8 градусов, в северных районах республики – от -6 до -11 градусов, а в столице РТ – от -5 до -7 градусов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что зимние морозы на новой неделе сменят аномальное тепло на территории Татарстана. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о резком похолодании на семь-восемь градусов.