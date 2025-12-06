news_header_top
Общество 6 декабря 2025 11:04

Вильфанд предупредил о резком похолодании в Татарстане после выходных

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Татарстан после выходных ждет резкое похолодание на семь-восемь градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, сообщает «Интерфакс».

Днем и ночью в понедельник, 8 декабря, температура в республике понизится до -7, -10 градусов, пояснил метеоролог.

При этом, по словам Вильфанда, еще более стремительное похолодание ждет Оренбургскую область и регионы Уральского федерального округа. В частности, в Тюмени дневные температуры понизятся с сегодняшних 0, -2 градусов до -18, -21 градуса в понедельник.

«В Западной Сибири похолодание просто исключительно резкое», – добавил ученый. На смену аномальному теплу придет аномальный холод. Например, в Туруханском районе Красноярского края похолодает на 25 градусов.

Вместе с тем «на европейской территории России температурный фон будет выше нормы», хотя на востоке европейской части РФ, в Приволжье, он и начнет понижаться.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что зимние морозы сменят аномальное тепло на территории Татарстана на следующей неделе.

