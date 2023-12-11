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Экономика 11 декабря 2023 14:17

В Татарстане повысят минимальный взнос на капремонт общего имущества в домах

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В Татарстане повысят минимальный взнос на капремонт общего имущества в домах
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С 1 января 2024 года в Татарстане вырастет размер минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Он составит 7,7 рубля на 1 кв. метр в месяц, следует из постановления Правительства республики.

Напомним, что в этом году минимальный взнос равнялся 6,95 рубля с квадратного метра общего имущества, принадлежащего собственнику такого помещения, а в 2022-м — 6,38 рубля.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане завершен капремонт многоквартирных домов по плану на 2023 год – приведены в порядок 726 таких объектов. По плану на 2024 год, как стало известно сегодня, в Казани обновят 163 дома на 2,4 млрд рублей. В том числе специалисты заменят 156 лифтов, а в 44 домах – системы отопления.

#капремонт
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