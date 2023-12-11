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Общество 11 декабря 2023 10:10

В Казани в 2024 году планируют отремонтировать 163 дома на 2,4 млрд рублей

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В Казани в 2024 году планируют отремонтировать 163 дома на 2,4 млрд рублей

В предстоящем 2024 году в столице Татарстана планируют провести капитальный ремонт в 163 домах, на это из бюджета выделят 2,4 млрд рублей. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

«В том числе в 57 домах мы заменим 156 лифтов, 44 дома получат новую систему отопления, 53 — новые кровли, в 40 домах будут выполнены работы по ремонту фасадов», — прокомментировал он планы по капремонту.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Казани отремонтировали 207 домов за 2,7 млрд рублей. Всего до 2026 года в столице Татарстана по программе капремонта многоквартирных домов предполагается обновить 554 дома. Объем финансирования работ превышает 7 млрд рублей.

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#капитальный ремонт жилья #капремонт многоквартирных домов
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