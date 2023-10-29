В Татарстане потеплеет до +8 градусов, но осадки не прекратятся

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня в Татарстане произойдет повышение температурного фона, но погода останется неустойчивой. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным. Прогнозируются осадки в виде дождя, кое-где — с мокрым снегом, местами сильные. В отдельных районах, включая Казань, опустится туман и образуется гололед, о чем сообщал «Татар-информ».

Ветер со временем поменяет направление с юго-восточного на северо-западное. В светлое время суток он ослабнет до 6–11 м/с, отмечают синоптики.

Помимо прочего, на дорогах местами образуется гололедица, накат, снежная каша (в столице РТ — только гололедица и накат).

Днем температура воздуха по региону составит от 0 до +5 градусов, на юге — до +8 (в Казани ожидается от 1 до 3 градусов тепла), информируют метеорологи.