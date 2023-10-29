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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане потеплеет до +8 градусов, но осадки не прекратятся
Сегодня в Татарстане произойдет повышение температурного фона, но погода останется неустойчивой. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой будет облачным. Прогнозируются осадки в виде дождя, кое-где — с мокрым снегом, местами сильные. В отдельных районах, включая Казань, опустится туман и образуется гололед, о чем сообщал «Татар-информ».
Ветер со временем поменяет направление с юго-восточного на северо-западное. В светлое время суток он ослабнет до 6–11 м/с, отмечают синоптики.
Помимо прочего, на дорогах местами образуется гололедица, накат, снежная каша (в столице РТ — только гололедица и накат).
Днем температура воздуха по региону составит от 0 до +5 градусов, на юге — до +8 (в Казани ожидается от 1 до 3 градусов тепла), информируют метеорологи.
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