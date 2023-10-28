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Дождь с мокрым снегом, гололед, туман и сильный ветер ожидаются в Татарстане
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Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
В воскресенье, 29 октября, в Татарстане сохранится неустойчивая погода. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
Местами по республике по-прежнему ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Кроме того, кое-где образуется гололед и опустится туман.
Кроме того, ночью вероятен сильный ветер до 15 м/с. На дорогах прогнозируется гололедица, накат и снежная каша.
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