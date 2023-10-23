«День жестянщика» в октябре и 10 градусов тепла в ноябре: чем удивит погода в Татарстане?

Снег, метель, снежные заносы и гололедица – таков прогноз синоптиков на ближайшие дни

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«За сутки может выпасть половина месячной нормы осадков»

Заключительная декада октября началась в Татарстане с непогоды. Снег, метель, снежные заносы и гололедица – таков прогноз синоптиков на ближайшие дни. О неблагоприятных метеоусловиях жителей республики предупредил Гидромет Татарстана.

По данным метеорологов, активный циклон с интенсивными осадками смещается с центральных районов России на Среднее Поволжье. Во вторник, 24 октября, в республике под влиянием циклона выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные.

«За сутки может выпасть около половины месячной нормы. Местами ожидается туман. Ночью в отдельных северных районах прогнозируется гололед», – сообщил Гидромет РТ.

В среду, 25 октября, погода в республике будет формироваться под влиянием сначала тыловой части уходящего дальше на восток циклона, затем распространит свое влияние поле повышенного атмосферного давления. Сохранится свежий северный ветер. Ночью в южных и восточных районах пройдет снег, местами возможна метель. На дорогах ожидается гололедица, местами могут образоваться снежные заносы.

26 октября вероятность осадков небольшая. 27 и 28 октября синоптическая ситуация и характер погоды в нашем регионе существенно не изменятся. Под влиянием поля повышенного давления сильных осадков не прогнозируется, температуры в ночные часы будут понижаться до минус 3-8 градусов, днем ожидается от ноля до минус 3 градусов.

В ноябре ожидается много циклонов и будет мало солнечных дней Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В начале ноября потеплеет до 10 градусов»

По данным доцента кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимура Аухадеева, снег в этом году в Татарстане выпал вовремя.

«Все помнят 2019 год, когда снег выпал в Казани 23 сентября. Однако в силу того, что фон температур был положительный, он растаял. Та же история со снегом, который мы наблюдаем сегодня и будем наблюдать завтра. Несмотря на то, что завтра нас ждет ощутимое понижение ночных температур, температуры днем будут положительными, и, как следствие, снежного покрова сформировано не будет», – пояснил он.

С 24 октября среднесуточная температура в Казани перейдет через нулевую отметку в сторону понижения. Эксперт КФУ рассказал о скорой смене погоды и существенном потеплении.

«Прогнозы погоды более чем на неделю вперед – занятие неблагодарное. Но наиболее вероятно, что в начале ноября к нам придет волна тепла, когда столбики термометра значительно превысят климатическую норму. Дневные температуры в Казани могут быть выше 10 градусов», – сказал Аухадеев.

По данным доцента КФУ, причина возвращения аномального тепла в ноябре кроется в особенностях атмосферной циркуляции. Сейчас мы находимся близ одного из центров обширной барической депрессии, когда атмосферное давление резко снижается. Поэтому выпадают осадки, отмечается «малый суточный ход температур».

«За два дня мы доберем до месячной нормы осадков. В настоящее время в Казани выпало около 38 мм осадков при месячной норме 54 мм», – добавил Аухадеев.

Вероятно, в начале ноября к нам придет волна тепла, когда столбики термометра значительно превысят климатическую норму Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Метеозависимые ощутят колебания атмосферного давления»

Спикер КФУ пояснил, что далее барическое образование сместится вглубь континента. Примерно со среды жителей Казани ждет небольшой барический гребень, выпадение осадков уменьшится. Над Атлантикой и Скандинавией формируется еще одна обширная область низкого давления, которая, наиболее вероятно, будет определять характер погоды в нашем регионе в начале ноября. Эти явления поспособствуют выносу на нашу территорию южного воздуха, поэтому температуры должны повыситься. Но и это еще не все сюрпризы.

«В понедельник наблюдается барическая пила. В ночь с понедельника на вторник давление упадет на 10 мм, а со вторника на среду оно вновь вырастет. Эти два дня окажутся неблагоприятными для метеозависимых людей», – предупредил ученый КФУ.

Таким образом, погодные изменения в ближайшие двое суток будут сопровождаться резкими и значительными колебаниями атмосферного давления.

Ночные температуры уже отрицательные, в отдельных районах наблюдается гололедица Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Пришла пора переобуваться»

По прогнозу Гидромета России, в ближайшую декаду температура в Казани будет на несколько градусов ниже климатической нормы. Отрицательная аномалия 24 октября составит 4 градуса и сохранится в ближайшую пентаду – до 28 октября. Сейчас в норме среднесуточная температура в Казани составляет 2,4 градуса. Несмотря на ожидаемое потепление, метеоролог КФУ рекомендует автомобилистам быть бдительными, ведь уже на этой неделе в республике начался «День жестянщика».

«Ночные температуры уже отрицательные, в отдельных районах наблюдается гололедица. Однозначно пришла пора переобуваться. На этой неделе в Казани среднесуточная температура будет отрицательной, а гололедица в утренние часы сохраняется и при слабоположительных температурах», – заметил Аухадеев.

Спикер отметил еще одну интересную особенность. Оказывается, на территории региона в сентябре было много антициклонов, а в ноябре ожидается много циклонов и будет мало солнечных дней.

Уже на этой неделе в республике начался «День жестянщика» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Зима будет контрастной»

Профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев напомнил, что переход через нулевую отметку в сторону отрицательных температур в Казани обычно случается в период с 30 октября по 2 ноября, этот промежуток называется предзимьем.

«Предзимье обычно длится две-три недели, когда выпадает первый снег, среднесуточные температуры становятся отрицательными», – заметил он.

В этом году холодный период в столице Татарстана начался на несколько дней раньше привычных сроков. Устойчивый снежный покров в Казани обычно устанавливается в период с 17 по 19 ноября, когда среднесуточная температура переходит через отметку минус 5 градусов.

По словам профессора КФУ, предстоящая зима «будет контрастной». В декабре среднемесячные температуры ожидаются ниже климатической нормы, а в феврале – выше нормы.

«Таким образом, мы ждем контрастную зиму. Будет ли она снежной, пока предсказать сложно», – подчеркнул Переведенцев.

Согласно предварительным прогнозам, температура в марте в Казани будет в пределах климатической нормы.

Фото на анонсе: © Рамиль Гали / «Татар-информ»