В Татарстане потеплеет до +7 градусов и вновь опустится туман

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В Татарстане сегодня, 22 марта, благодаря воздействию антициклона сохранится сухая погода с большим суточным ходом температур. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой будет облачно с прояснениями. Осадки на территории региона не ожидаются. Кое-где утром, но не в Казани, сохранится опять опустившийся в темное время суток туман.

Прогнозируется юго-западный ветер силой от 2 до 7 м/с. На дорогах местами образуется гололедица, отмечают сипоптики.

После ночных -7, -12 градусов (а при прояснениях — и до -17) в дневные часы температура воздуха по Татарстану поднимется до +2, +7 градусов (в столице РТ — до 4–6 градусов тепла).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев рассказал, когда в республике полностью растает снег.