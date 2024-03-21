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В Татарстане ожидается туман и до 5 градусов тепла
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Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»
В Татарстане сегодня прогнозируется переменная облачность, осадков не предвидится. Утром местами туман, предупредили в Гидрометцентре республики.
Дневные температуры воздуха составят от 0 до +5 градусов, ветер переменных направлений, скорость будет варьироваться от 2 до 7 метров в секунду. На дорогах гололедица.
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