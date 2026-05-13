В Татарстане потеплеет до +27 градусов, местами ожидаются дожди

Сегодня, 13 мая, в Татарстане сохранится теплая, но неустойчивая погода, температурный фон немного повысится. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Повсеместные в ночные часы небольшие и умеренные дожди днем будут идти лишь местами (включая Казань).

Южный и юго-восточный ветер силой от 6 до 11 м/с кое-где (но не в столице РТ) будет усиливаться порывами до 14 м/с.

После теплой ночи в дневные часы воздух по региону прогреется до +18, +23 градусов (на востоке – до +27, в Казани – лишь до +20, +22).

