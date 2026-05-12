В Татарстане 12 мая ожидаются дожди, грозы и до +24 градусов

Во вторник, 12 мая, в Татарстане прогнозируется облачная с прояснениями погода, сообщили в Гидрометцентре РТ. Пройдут небольшой и местами умеренный дождь, днем в отдельных районах возможна гроза.

Ветер юго-восточный, его скорость составит 6-11 м/с, местами порывы достигнут 15-17 м/с. Ночью температура воздуха поднималась до +6…+11 градусов. Днем воздух прогреется до +19…+24 градусов.

В Казани также ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-восточный – 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Максимальная температура днем в столице составит +22…+24 градуса.

Ранее МЧС напомнило о мерах безопасности в связи с ожидающейся непогодой в Татарстане.