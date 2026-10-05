В Татарстане потеплеет до +11 градусов, осадки прекратятся

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 5 октября, в Татарстане прогнозируется небольшое повышение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Возможные ночью, преимущественно на востоке региона, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, прекратятся днем.

Северо-западный ветер силой от 6 до 11 м/с порой будет усиливаться до 16 м/с (в Казани – лишь до 14 м/с).

После холодной ночи с заморозками до -3 градусов воздух по Татарстану в дневные часы прогреется до +6, +11 градусов (в столице РТ столбики термометров поднимутся до +8, +11 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал о похолодании, обусловленном поступлением на территорию республики очень холодного арктического воздуха. Из-за заморозков в регионе введен режим ЧС.