news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 2 октября 2026 09:45

В Татарстане из-за заморозков ввели режим ЧС

Читайте нас в
В Татарстане из-за заморозков ввели режим ЧС
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане ввели режим ЧС из-за заморозков. Это следует из распоряжения, подписанного Раисом РТ Рустамом Миннихановым 1 октября.

Согласно документу, режим чрезвычайной ситуации был введен в 41 районе республики для предотвращения угрозы продовольственной безопасности.

Главам районов рекомендовано проинформировать население, определить состав комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС, а также подготовить план преодоления последствий чрезвычайной ситуации.

Аналогичный план также должен подготовить Минсельхоз РТ, который будет контролировать исполнение распоряжения.

#режим чрезвычайной ситуации #заморозки в татарстане
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В центре Казани обнаружили фрагмент скелета неизвестного огромного существа

В центре Казани обнаружили фрагмент скелета неизвестного огромного существа

1 октября 2026

Армия России сбила самолет с командиром бригады ВСУ «Призрак Киева»

1 октября 2026
Новости партнеров