В Татарстане из-за заморозков ввели режим ЧС

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В Татарстане ввели режим ЧС из-за заморозков. Это следует из распоряжения, подписанного Раисом РТ Рустамом Миннихановым 1 октября.

Согласно документу, режим чрезвычайной ситуации был введен в 41 районе республики для предотвращения угрозы продовольственной безопасности.

Главам районов рекомендовано проинформировать население, определить состав комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС, а также подготовить план преодоления последствий чрезвычайной ситуации.

Аналогичный план также должен подготовить Минсельхоз РТ, который будет контролировать исполнение распоряжения.