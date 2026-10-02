В Татарстане из-за заморозков ввели режим ЧС
В Татарстане ввели режим ЧС из-за заморозков. Это следует из распоряжения, подписанного Раисом РТ Рустамом Миннихановым 1 октября.
Согласно документу, режим чрезвычайной ситуации был введен в 41 районе республики для предотвращения угрозы продовольственной безопасности.
Главам районов рекомендовано проинформировать население, определить состав комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС, а также подготовить план преодоления последствий чрезвычайной ситуации.
Аналогичный план также должен подготовить Минсельхоз РТ, который будет контролировать исполнение распоряжения.