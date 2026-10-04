В Татарстане ночью ожидаются заморозки до -3 градусов, мокрый снег и дождь

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Завтра, 5 октября, в Татарстане прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Как ночью, так и днем на территории республики будет дуть сильный ветер порывами до 15–16 м/с (в Казани – лишь до 14 м/с). В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

В темное время суток столбики термометров опустятся до -3, +2 градусов (в столице РТ – до -1, +1 градуса). Также ночью местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ранее «Татар-информ» сообщал о похолодании, обусловленном поступлением на территорию региона очень холодного арктического воздуха. Из-за заморозков в Татарстане введен режим ЧС.