В Татарстане потеплеет до +10 градусов, осадков не ожидается

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 25 марта, в Татарстане ожидается сухая и достаточно теплая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков. Будет дуть юго-восточный и южный ветер, в дневные часы его сила составит от 6 до 11 м/с.

После отрицательных температур в темное время суток днем температура воздуха по региону составит от 5 до 10 градусов выше нуля (в Казани – от +8 до +10 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к концу недели в Татарстане потеплеет до +13 градусов.