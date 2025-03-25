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Общество 25 марта 2025 06:40

В Татарстане потеплеет до +10 градусов, осадков не ожидается

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В Татарстане потеплеет до +10 градусов, осадков не ожидается
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 25 марта, в Татарстане ожидается сухая и достаточно теплая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков. Будет дуть юго-восточный и южный ветер, в дневные часы его сила составит от 6 до 11 м/с.

После отрицательных температур в темное время суток днем температура воздуха по региону составит от 5 до 10 градусов выше нуля (в Казани – от +8 до +10 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к концу недели в Татарстане потеплеет до +13 градусов.

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