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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане постепенно похолодает до -11 градусов
Сегодня, 23 декабря, в Татарстане будет происходить постепенное понижение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой останется облачным. Днем местами, включая Казань, продолжат идти осадки в виде небольшого снега и мокрого снега. Кое-где возможны слабые метели, вероятен гололед. При этом на дорогах региона образуется гололедица, местами сильная, а также накат.
Кое-где, но не в столице РТ, опустится туман, из-за чего видимость ухудшится до 500 метров и менее. Будет дуть юго-западный и южный ветер, его сила не превысит 6–11 м/c.
Днем температура воздуха по Татарстану будет составлять от -1 до -6 градусов, но к вечеру она опустится до -6, -11 градусов. В Казани ожидается от -1 до -3 градусов с понижением к вечеру до -4, -6 градусов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что конец декабря в республике окажется теплее нормы на семь градусов.
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