Ухудшение видимости до 500 метров, туман и гололед вновь ожидаются в Татарстане

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Сегодня и завтра в Татарстане опять произойдет существенное ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В частности, вечером 22 декабря с сохранением ночью и днем 23 декабря местами по республике вновь опустится туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее.

Кроме того, кое-где, включая Казань, вероятен гололед. На дорогах образуется гололедица, причем местами, включая столицу РТ, она будет сильной.

Температура воздуха в ночные часы составит от -1 до -6 градусов (в Казани — от -1 до -3 градусов).