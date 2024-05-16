В Татарстане после заморозков в -7 градусов потеплеет до +18

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня в Татарстане после холодной ночи ожидается достаточно теплый день, перепад температур составит 25 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Осадки маловероятны. Северо-восточный ветер силой от 4 до 9 м/с со временем поменяет направление на юго-западное.

После ночных заморозков до -7 градусов, из-за которых в регионе опять было объявлено штормовое предупреждение, в светлое время суток воздух прогреется до 13–18 градусов тепла (в Казани — до +16, +18).

Стоит отметить, что накануне в столице РТ был побит температурный антирекорд 111-летней давности.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в первую половину недели в Татарстане ожидаются заморозки, но с ее второй половины в республике потеплеет до +20 градусов.