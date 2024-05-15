В Казани побит температурный антирекорд 111-летней давности

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Сегодня, 15 мая, в столице Татарстана побит температурный антирекорд 111-летней давности. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Столбики термометров на авиационной метеостанции Казань-Сокол ночью опустились до -2,4 градуса.

Предыдущий абсолютный минимум для 15 мая на территории Казани был установлен в 1913 году — тогда температура воздуха в городе опустилась до 1,8 градуса ниже нуля.

Ранее в республике было объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков. МЧС Татарстана опубликовало напоминание о мерах безопасности.