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Общество 12 мая 2024 13:00

В первую половину новой недели в Татарстане ожидаются заморозки до -5 градусов

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В первую половину новой недели в Татарстане ожидаются заморозки до -5 градусов
Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Гидрометцентр Татарстана выпустил предупреждение об ухудшении погодных условий, согласно которому в первую половину новой недели обещают заморозки до −5 градусов.

«Ночью 13, 14, 15 мая на территории РТ ожидаются заморозки в воздухе и на почве 0..-5˚ (в Казани до −3˚)», — сказано в сообщении.

Кроме того, завтра днем местами порывы сильного северо-западного ветра будут достигать 16 метров в секунду.

#заморозки в татарстане #ухудшение погодных условий
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