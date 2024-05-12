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В первую половину новой недели в Татарстане ожидаются заморозки до -5 градусов
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Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»
Гидрометцентр Татарстана выпустил предупреждение об ухудшении погодных условий, согласно которому в первую половину новой недели обещают заморозки до −5 градусов.
«Ночью 13, 14, 15 мая на территории РТ ожидаются заморозки в воздухе и на почве 0..-5˚ (в Казани до −3˚)», — сказано в сообщении.
Кроме того, завтра днем местами порывы сильного северо-западного ветра будут достигать 16 метров в секунду.
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