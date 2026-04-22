Общество 22 апреля 2026 12:32

МЧС предупреждает жителей Татарстана о гололедицах на дорогах

Гололедица на отдельных участках дорог ожидается в восточных районах Татарстана, сообщает МЧС.

«Образование гололедицы на отдельных участках дорог ожидается в Восточных районах Республики Татарстан ночью и утром 23 апреля 2026 года», – говорится в сообщении.

МЧС предупреждает о необходимости соблюдения осторожности при передвижении по улицам и дорогам.

«Следите за детьми, окажите помощь пожилым и больным людям. Телефон экстренных служб 112», – указано в сообщении.

#мчс предупреждает #гололедица на дорогах #дороги татарстана
Владимир Путин наградил орденами трех татарстанцев

«Снежный удар по Поволжью»: синоптики рассказали, когда ждать тепла и сажать картошку

