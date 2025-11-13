В Татарстане после холодной ночи потеплеет до +6 градусов, снег перейдет в дождь

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 13 ноября, в Татарстане сохранится установившаяся ранее холодная, влажная и пасмурная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным, возможные в темное время суток прояснения затем исчезнут. Начавшиеся ночью на западе небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и ледяного дождя в светлое время суток распространятся на большую часть территории региона и перейдут в дождь. В частности, в Казани днем ожидается небольшой дождь.

В отдельных районах опустится туман и образуется гололед. На отдельных участках дорог также возможна гололедица, местами – сильная.

Юго-восточный ветер силой от 6 до 11 м/с со временем поменяет направление на юго-западное. Кое-где, включая столицу РТ, он будет усиливаться порывами до 14 м/с.

После холодной (от -1 до -6 градусов) ночи утром в Татарстане потеплеет до -1, +4 градусов. В дневные часы воздух прогреется до 1–6 градусов тепла (в Казани – до +4, +6 градусов).