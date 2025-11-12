Ночью в Казани из-за гололедицы на дежурство выйдут 47 спецмашин

Фото: kzn.ru

Предстоящей ночью в столице Татарстана из-за угрозы образования гололедицы будут дежурить 47 комбинированных дорожных машин. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

К обработке дорог подготовились все четыре предприятия благоустройства: МУП «Горводзеленхоз», МУП «Городское благоустройство», МУП «Городские мосты» и МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление Кировского района».

При первых признаках образования гололедицы спецмашины выедут на улицы и приступят к обработке дорог противогололедным материалом, пояснили в Комитете внешнего благоустройства Казани.

Предшествующей ночью на превентивную обработку улиц города выходили 14 единиц. Они посыпали участки, требующие особого внимания при возможном обледенении: мосты, путепроводы, развязки.

Ранее Гидрометцентр Татарстана предупредил о вероятном ледяном дожде, который приведет к образованию сильной гололедицы.

ГУ МЧС России по РТ рекомендует жителям республики быть предельно осторожными при передвижении по улицам и дорогам. Для перехода проезжей части желательно использовать надземные или подземные пешеходные переходы.