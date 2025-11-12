news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 12 ноября 2025 20:58

Ночью в Казани из-за гололедицы на дежурство выйдут 47 спецмашин

Читайте нас в
Телеграм
Ночью в Казани из-за гололедицы на дежурство выйдут 47 спецмашин
Фото: kzn.ru

Предстоящей ночью в столице Татарстана из-за угрозы образования гололедицы будут дежурить 47 комбинированных дорожных машин. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

К обработке дорог подготовились все четыре предприятия благоустройства: МУП «Горводзеленхоз», МУП «Городское благоустройство», МУП «Городские мосты» и МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление Кировского района».

При первых признаках образования гололедицы спецмашины выедут на улицы и приступят к обработке дорог противогололедным материалом, пояснили в Комитете внешнего благоустройства Казани.

Предшествующей ночью на превентивную обработку улиц города выходили 14 единиц. Они посыпали участки, требующие особого внимания при возможном обледенении: мосты, путепроводы, развязки.

Ранее Гидрометцентр Татарстана предупредил о вероятном ледяном дожде, который приведет к образованию сильной гололедицы.

ГУ МЧС России по РТ рекомендует жителям республики быть предельно осторожными при передвижении по улицам и дорогам. Для перехода проезжей части желательно использовать надземные или подземные пешеходные переходы.

читайте также
Ледяной дождь и сильная гололедица ожидаются в Татарстане 13 ноября
Ледяной дождь и сильная гололедица ожидаются в Татарстане 13 ноября
#гололедица #дорожные рабочие
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин пригласил делегацию Казахстана на форум «Формируя будущее» в Казани

Путин пригласил делегацию Казахстана на форум «Формируя будущее» в Казани

12 ноября 2025
Путин и Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве

Путин и Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве

12 ноября 2025