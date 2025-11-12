Ледяной дождь и сильная гололедица ожидаются в Татарстане 13 ноября

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Гидрометцентр Республики Татарстан сообщает о неблагоприятных погодных условиях, ожидаемых в регионе 13 ноября.

По данным синоптиков, местами возможен ледяной дождь, на дорогах образуется сильная гололедица. В Казани такие явления ожидаются ночью и утром. Кроме того, в отдельных районах прогнозируется туман.

ГУ МЧС России по РТ рекомендует жителям быть предельно осторожными при передвижении по улицам и дорогам. Для перехода проезжей части желательно использовать надземные или подземные пешеходные переходы.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно обращайтесь за помощью по телефонам экстренных служб.