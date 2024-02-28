В Татарстане после ночных морозов ожидается до -1 градуса

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Сегодня, 28 февраля, в Татарстане сохранится сухая и спокойная погода, температурный фон при этом продолжит повышаться. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой вновь ожидается переменная облачность. Существенные осадки по-прежнему маловероятны. Прогнозируется юго-западный ветер силой от 5 до 10 м/с. На дорогах региона образуется гололедица.

После ночных морозов (при прояснениях — до -22 градусов) температура воздуха по Татарстану в дневные часы составит от -1 до -6 градусов (в том числе в Казани — от -1 до -3 градусов), отмечают синоптики.

Согласно предварительным данным метеорологов, о которых ранее сообщал «Татар-информ», март в республике начнется с плюсовых температур.