Март в Татарстане начнется с плюсовых температур

В последние дни февраля в Татарстане не ожидается серьезных измнений погоды. Однако в первые дни марта в республику придет потепление, сообщает Гидрометцентр РТ.

Сейчас погода в регионе формируется под влиянием северо-западной периферии антициклона, центр которой расположен над Оренбургской областью. «В ближайшие дни, 27-29 февраля, существенных изменений в синоптической ситуации не произойдет. Сохранится аналогичный характер погоды. Осадки в эти дни не ожидаются», — говорится в сообщении синоптиков.

Так, ночью 27 февраля в Татарстане ожидается от −11 до −16 градусов, а на юге и востоке столбики термометров могут опуститься до 19-24 градусов ниже нуля. В светлое время суток – от −2 до −7.

В среду прогнозируется от −10 до −15 градусов ночью, а днем — от −1 до −6. В последний день февраля в ночные часы ожидается от −7 до −12 градусов, а днем потеплеет до −4-0 градусов.

1 и 2 марта ночью синоптики обещают от −4 до −9 градусов, а в светлое время суток столбики термометров покажут от −2 до +3 градусов. В первый день нового месяца в регионе возможен небольшой снег.