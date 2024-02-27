В Татарстане днем потеплеет до 2 градусов ниже нуля

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Сегодня, 27 февраля, в Татарстане благодаря антициклону сохранится сухая и спокойная погода, температурный фон при этом повысится. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Существенные осадки по-прежнему маловероятны. Будет дуть юго-западный ветер силой от 5 до 10 м/с. На дорогах региона вновь образуется гололедица.

После ночных морозов (при прояснениях до -23 градусов) в светлое время суток температура воздуха по Татарстану составит от -2 до -7 градусов (в Казани — от -3 до -5 градусов), отмечают синоптики.