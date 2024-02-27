Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане днем потеплеет до 2 градусов ниже нуля
Сегодня, 27 февраля, в Татарстане благодаря антициклону сохранится сухая и спокойная погода, температурный фон при этом повысится. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой ожидается переменная облачность. Существенные осадки по-прежнему маловероятны. Будет дуть юго-западный ветер силой от 5 до 10 м/с. На дорогах региона вновь образуется гололедица.
После ночных морозов (при прояснениях до -23 градусов) в светлое время суток температура воздуха по Татарстану составит от -2 до -7 градусов (в Казани — от -3 до -5 градусов), отмечают синоптики.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»