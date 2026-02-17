news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 17 февраля 2026 16:19

В Татарстане ожидается понижение температуры до -29 градусов

Читайте нас в
Телеграм

Вслед за обильными снегопадами придет похолодание. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Ожидается понижение температуры за счет воздействия антициклона. Холодные воздушные массы придут с запада. Постепенно атмосферное давление начнет повышаться, а температуры – понижаться», – рассказал он.

По данным Гоголя, регион уже оказался в тыловой части антициклона. В ближайшие дни ожидается понижение температуры.

«В предстоящую ночь минимальная температура воздуха по республике составит -13… -18 градусов, при прояснениях – до -20… -23 градусов. Завтра в дневные часы ожидается -8… -13 градусов мороза. 19 февраля по республике температурный фон в ночные часы составит -19… -24 градуса, на востоке – до -29 градусов. В дневные часы ожидается -9… -14 градусов. 20 февраля температурный фон начнет постепенно повышаться и составит в дневные часы -5… -10 градусов», – отметил Гоголь.

По сведениям Гидрометцентра России, в ближайшую декаду (с 17 по 26 февраля) Татарстан окажется в зоне, близкой к слабоположительным температурным аномалиям от нуля до +2 градусов.

по теме Гидрометцентр Татарстана рассказал о снегопадах в ближайшие дни
по теме Гидрометцентр РТ: Эта зима войдет в историю как одна из самых многоснежных за десять лет
#гидрометеоцентр рт #прогноз погоды в рт #похолодание в татарстане
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ураза-2026: время сухура и ифтара, что нарушает пост и когда Ночь Кадр

Ураза-2026: время сухура и ифтара, что нарушает пост и когда Ночь Кадр

17 февраля 2026
Школы, детсады и вузы Казани перейдут на дистанционное обучение из-за непогоды 17 февраля

Школы, детсады и вузы Казани перейдут на дистанционное обучение из-за непогоды 17 февраля

16 февраля 2026