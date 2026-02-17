В Татарстане ожидается понижение температуры до -29 градусов

Вслед за обильными снегопадами придет похолодание. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Ожидается понижение температуры за счет воздействия антициклона. Холодные воздушные массы придут с запада. Постепенно атмосферное давление начнет повышаться, а температуры – понижаться», – рассказал он.

По данным Гоголя, регион уже оказался в тыловой части антициклона. В ближайшие дни ожидается понижение температуры.

«В предстоящую ночь минимальная температура воздуха по республике составит -13… -18 градусов, при прояснениях – до -20… -23 градусов. Завтра в дневные часы ожидается -8… -13 градусов мороза. 19 февраля по республике температурный фон в ночные часы составит -19… -24 градуса, на востоке – до -29 градусов. В дневные часы ожидается -9… -14 градусов. 20 февраля температурный фон начнет постепенно повышаться и составит в дневные часы -5… -10 градусов», – отметил Гоголь.

По сведениям Гидрометцентра России, в ближайшую декаду (с 17 по 26 февраля) Татарстан окажется в зоне, близкой к слабоположительным температурным аномалиям от нуля до +2 градусов.