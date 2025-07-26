В Татарстане понизится температурный фон и прекратятся дожди

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Сегодня, 26 июля, в Татарстане из-за воздействия северных воздушных потоков, сдерживающих прогрев воздуха, понизится температурный фон. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Существенные осадки на территории региона маловероятны.

Северный ветер силой от 6 до 11 м/с днем местами будет усиливаться порывами до 15–17 м/с (в Казани – до 15 м/с).

После прохладной ночи в светлое время суток воздух в Татарстане прогреется до +19, +24 градусов (в столице РТ – до +21, +23 градусов).

Ранее начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь рассказал, что в третью декаду июля температура воздуха в республике будет ниже климатической нормы на один-два градуса.