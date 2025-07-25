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Общество 25 июля 2025 06:00

Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются 25 июля

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Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются 25 июля
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В регионе установится переменная облачность 25 июля. Местами пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы возможен туман, а днем в отдельных районах прогнозируются грозы.

Северный и северо-восточный ветер ночью будет дуть со скоростью 4–9 м/с, местами с порывами до 13 м/с. Днем ветер усилится до 6–11 м/с, местами с кратковременными порывами 15–18 м/с.

Температура воздуха ночью составит +13…+18 °C. Днем воздух прогреется до +23…+28 °C.

#погода в татарстане #Казань #Республика Татарстан
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