Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются 25 июля

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В регионе установится переменная облачность 25 июля. Местами пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы возможен туман, а днем в отдельных районах прогнозируются грозы.

Северный и северо-восточный ветер ночью будет дуть со скоростью 4–9 м/с, местами с порывами до 13 м/с. Днем ветер усилится до 6–11 м/с, местами с кратковременными порывами 15–18 м/с.

Температура воздуха ночью составит +13…+18 °C. Днем воздух прогреется до +23…+28 °C.